В Ростовской области родные ищут пропавшую 71-летнюю женщину

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области без вести пропала 71-летняя женщина. О местонахождении Людмилы Дурмановой родные не знают с 6 июля.Пенсионерка проживает в поселке Шолоховском. В тот день она вышла из дома и больше не возвращалась. Родные тут же написали заявление в полицию. К поискам присоединились волонтеры и добровольцы.Людмила небольшого роста — 160 сантиметров и худощавого телосложения. У нее темно-карие глаза и седые волосы.Перед тем как выйти, она надела голубое платье и обула тапочки.Если у вас есть любая информация о местонахождении женщины, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.