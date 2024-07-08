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В Ростовской области родные ищут пропавшую 71-летнюю женщину

В Ростовской области родные ищут пропавшую 71-летнюю женщину
В Ростовской области без вести пропала 71-летняя женщина. О местонахождении Людмилы Дурмановой родные не знают с 6 июля.

Пенсионерка проживает в поселке Шолоховском. В тот день она вышла из дома и больше не возвращалась. Родные тут же написали заявление в полицию. К поискам присоединились волонтеры и добровольцы.

Людмила небольшого роста — 160 сантиметров и худощавого телосложения. У нее темно-карие глаза и седые волосы.

Перед тем как выйти, она надела голубое платье и обула тапочки.

Если у вас есть любая информация о местонахождении женщины, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
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