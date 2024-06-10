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В Ростовской области беспилотники атаковали буксир и баржу

В Ростовской области беспилотники атаковали буксир и баржу
Ростовскую область атаковали беспилотники. Происшествие случилось еще 8 июня в Таганрогском заливе. Однако известно об этом стало только через два дня.

Дроны пытались атаковать буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179». По информации издания Baza, суда получили лишь незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира оказались выбиты стёкла.

По предварительным данным, два члена экипажа буксира получили лёгкие ранения от осколков. Однако буксир не утратил своих ходовых качеств, и его капитан принял решение вернуться в порт Азов в Ростовской области.

Напомним, что в ночь на 8 июня в Ростовской области сбили два беспилотника.
Фото: Ростов ру
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