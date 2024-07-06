В Ростовской области автомобилист сбил 12-летнюю велосипедистку и скрылся

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошло ДТП с участием велосипедистки. Инцидент случился 5 июля в хуторе Лесном Мартыновского района.По предварительной информации, около 21:00 по улице Центральной ехал автомобиль. В это время на обочине дороги рядом со своим велосипедом стояла школьница. Водитель не заметил пешехода и сбил его. После он скрылся с места происшествия.В региональном УГИБДД сообщили, что девочка с травмами и была доставлена в больницу.Виновника аварии разыскивают. Его личность устанавливается.