В Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кювет

В Ростовской области рейсовый автобус с пассажирами маршрутом Москва - Элиста съехал в кювет. Происшествие случилось около 23 часов 2 марта в Милютинском районе.Водитель за рулем автобуса «Сетра» ехал по трассе Кашары - Морозовск. В какой-то момент мужчина съехал с заснеженной трассы прямо в кювет. В салоне транспорта находились три водителя и 25 пассажиров, среди которых были ребенок и беременная женщина.К счастью, автобус не перевернулся, и никто не пострадал. На место направили оперативную группу МЧС. Спасатели вернули автобус на проезжую часть с помощью спецтехники.Пассажиры провели ночь в пункте временного размещения в слободе Маньково-Березовской, а рано утром резервный автобус отвез их в Москву.