На трассе в Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кювет





В Зимовниковском районе Ростовской области с рейсовым автобусом произошло ЧП. Дорожный инцидент случился утром 27 января на трассе Элиста - Зимовники, в районе хутора Марченков.



По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Махачкала - Москва не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет. В момент происшествия в салоне автобуса находились 20 человек.

- При помощи КамАЗа автобус был транспортирован на проезжую часть, после чего отправился в пункт назначения, - рассказала представитель Ростовской поисково-спасательной службы Татьяна Киреева.



В результате происшествия никто не пострадал.



