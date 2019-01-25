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На трассе в Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кювет

На трассе в Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кювет

В Зимовниковском районе Ростовской области с рейсовым автобусом произошло ЧП. Дорожный инцидент случился утром 27 января на трассе Элиста - Зимовники, в районе хутора Марченков.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Махачкала - Москва не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет. В момент происшествия в салоне автобуса находились 20 человек.
- При помощи КамАЗа автобус был транспортирован на проезжую часть, после чего отправился в пункт назначения, - рассказала представитель Ростовской поисково-спасательной службы Татьяна Киреева.

В результате происшествия никто не пострадал.

На трассе в Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кюветНа трассе в Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кюветНа трассе в Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кюветНа трассе в Ростовской области автобус с пассажирами съехал в кювет

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