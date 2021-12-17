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В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса легковушки

В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса легковушки
В Ростовской области 59-летний мужчина на легковушке сбил школьницу. ДТП случилось в станице Багаевской утром 21 декабря.

По предварительным данным, автомобилист за рулем «ВАЗ-2115» ехал по улице Фрунзе. Неожиданно из-за припаркованной машины на дорогу в неположенном месте выбежал ребенок. Мужчина ударил по тормозам, но было поздно - маленький пешеход оказался под колесами авто.

- В аварии пострадала 9-летняя школьница, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области. - Ее с травмами доставили в больницу.
Фото: РИА Новости Крым.
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