В Ростовской области 60-летний мужчина умер посреди улицы

Фото: РостовРу

В Ростовской области на улице нашли труп 60-летнего мужчины. Происшествие случилось днем 12 марта в городе Белая Калитва.По информации источника Rostov.ru, тело обнаружил охранник завода по изготовлению алюминиевых деталей на улице Заводской. Сотрудник предприятия вызвал на место полицию и скорую.- По первичным признакам осмотра трупа, следов насилия не обнаружено, - прокомментировал источник.Личность умершего установили. Им оказался 60-летний местный житель. В день трагедии он выписался из больницы и направлялся домой. Вероятно, по дороге ему стало плохо, и помочь мужчине никто не смог.