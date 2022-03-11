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В Ростовской области 60-летний мужчина умер посреди улицы

В Ростовской области 60-летний мужчина умер посреди улицы
В Ростовской области на улице нашли труп 60-летнего мужчины. Происшествие случилось днем 12 марта в городе Белая Калитва.

По информации источника Rostov.ru, тело обнаружил охранник завода по изготовлению алюминиевых деталей на улице Заводской. Сотрудник предприятия вызвал на место полицию и скорую.

- По первичным признакам осмотра трупа, следов насилия не обнаружено, - прокомментировал источник.

Личность умершего установили. Им оказался 60-летний местный житель. В день трагедии он выписался из больницы и направлялся домой. Вероятно, по дороге ему стало плохо, и помочь мужчине никто не смог.
Фото: РостовРу
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