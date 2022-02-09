В Ростовской области в реке Калитва выловили труп 63-летнего мужчины

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В Ростовской области в реке обнаружили труп 63-летнего мужчины. Происшествие случилось днем 10 февраля в районе Центрального рынка в Белой Калитве.Подробности ЧП Rostov.ru рассказал источник. Местные жители увидели, что под автомобильным мостом в реке Калитва плавает тело человека. На место прибыла следственно-оперативная группа. В кармане утонувшего нашли телефон, благодаря которому удалось установить его личность. Им оказался 63-летний местный житель. Супруга умершего сейчас в отъезде, а с дальними родственниками накануне смерти он не связывался.По внешним признакам эксперты определили, что мужчина пробыл в воде недолго. Следов насильственной смерти также не обнаружили. Он был одет в теплый рыболовецкий костюм, однако поблизости правоохранители не нашли ни лодки, ни снастей.Сейчас труп находится в морге. Экспертиза покажет, что стало причиной его гибели и, возможно, прольет свет на обстоятельства того дня.