В Ростовской области 52-летняя женщина насмерть разбилась в аварии

В Белой Калитве произошла смертельная авария. 52-летняя пассажирка иномарки погибла вечером 4 августа.Около 20 часов 39-летний мужчина на авто «Опель Астра» двигался по улице Максима Горького. В районе дома № 122Б он на скорости вылетел на обочину на встречной полосе. От сильного удара у машины смялся капот, а лобовое стекло вылетело.- В результате ДТП 52-летняя женщина-пассажир скончалась от полученных травм, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Водителя доставили в больницу.