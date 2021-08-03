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В Ростовской области 52-летняя женщина насмерть разбилась в аварии

В Ростовской области 52-летняя женщина насмерть разбилась в аварии
В Белой Калитве произошла смертельная авария. 52-летняя пассажирка иномарки погибла вечером 4 августа.

Около 20 часов 39-летний мужчина на авто «Опель Астра» двигался по улице Максима Горького. В районе дома № 122Б он на скорости вылетел на обочину на встречной полосе. От сильного удара у машины смялся капот, а лобовое стекло вылетело.

- В результате ДТП 52-летняя женщина-пассажир скончалась от полученных травм, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Водителя доставили в больницу.

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