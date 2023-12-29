В Ростовской области 32-летний мужчина пострадал в ДТП

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В Ростовской области водитель кроссовера пострадал в ДТП. Авария произошла утром 29 декабря в Орловском районе.Предварительно 32-летний мужчина на «Фиате» ехал по трассе Котельниково - Песчанокопское. На 106-м километре он не уступил дорогу на перекрестке «Форду», который двигался.От сильного удара автомобили отбросило в разные стороны. Обе машины получили механические повреждения.По информации УГИБДД по Ростовской области, в числе пострадавших числится водитель «Фиата». Мужчину с травмами доставили в больницу.