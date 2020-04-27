В Ростовской области 30-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого

В Красносулинском районе Ростовской области 30-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого. Обстоятельства преступления расследует следственный отдел по городу Красный Сулин.Происшествие случилось в октябре 2019 года в Красносулинском районе. По версии следствия, обвиняемый был дома со своим 42-летним знакомым, когда между ними возник конфликт. Хозяин жилища схватил ружье и выстрелил оппоненту в голову. Раненый скончался на месте. После этого преступник на машине вывез тело в лесополосу и закопал.В апреле 2020 года предполагаемого убийцу задержали. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.