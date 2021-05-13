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В Ростовской области 16-летний парень попал под колеса «Инфинити»

В Ростовской области 16-летний парень попал под колеса «Инфинити»
В Каменске 25-летний водитель иномарки сбил подростка. Авария произошла 14 мая на проспекте Карла Маркса.

По предварительным данным, водитель за рулем «Инфинити» сбил подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Удар оказался таким, что в машине вылетело лобовое стекло, а пешеход отлетел на несколько метров от машины. Очевидно, что водитель ехал, превышая допустимую скорость движения.

- 16-летнего пострадавшего доставили в больницу, - соощили в УГИБДД по Ростовской области.

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