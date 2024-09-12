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В Ростовской области 15-летняя девочка попала под колеса авто

В Ростовской области 15-летняя девочка попала под колеса авто
В городе Красный Сулин Ростовской области 15-летняя девочка попала под колеса авто. ДТП случилось 12 сентября на улице Московской.

Предварительно, примерно в 7:30 по дороге ехал 58-летний мужчина. В это же время по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 34Д шла школьница. Водитель не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадавшую девочку доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по РО
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