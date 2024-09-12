В Ростовской области 15-летняя девочка попала под колеса авто

Фото: УГИБДД по РО

В городе Красный Сулин Ростовской области 15-летняя девочка попала под колеса авто. ДТП случилось 12 сентября на улице Московской.Предварительно, примерно в 7:30 по дороге ехал 58-летний мужчина. В это же время по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 34Д шла школьница. Водитель не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадавшую девочку доставили в больницу.