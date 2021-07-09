В Ростове задымился автобус

В Ростове-на-Дону внезапно задымился автобус. Происшествие случилось 10 июля около 23:00.Водитель общественного транспорта №65 двигался по улице Таганрогской в гараж. Вдруг местные жители увидели, что из автобуса идут клубы дыма. Незамедлительно они вызвали пожарных и помогли водителю покинуть машину.Выяснилось, что из транспорта выходил вовсе не дым, а пар. Жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя закипела и попала на горячие детали, вызвав парообразование. приехавшие пожарные не зафиксировали возгорания.