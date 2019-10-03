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В Ростове во время движения задымился автобус № 94

В Ростове во время движения задымился автобус № 94
Автобус № 94 задымился во время движения в Ростове-на-Дону. Он следовал по маршруту Первомайская — Сельмаш. Инцидент произошёл около 11 часов 8 октября.

На пересечении улиц Дачной и Вавилова из автобуса начал валить дым. Как позже объяснили в компании «ИПОПАТ-Юг», у транспортного средства лопнула трубка в системе охлаждения. Пассажиров быстро вывели из салона, и вскоре они уехали на другом автобусе.

Специалисты осмотрели автобус и исправили поломку. Сейчас он уже курсирует по маршруту в штатном режиме.

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