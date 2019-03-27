В Ростове задержали подозреваемого в убийстве 23-летней Марии Перебейнос
В Ростове задержан подозреваемый в убийстве 23-летней Марии Перебейнос. Об этом 29 апреля сообщили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.
- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, - прокомментировали в донском следкоме.
На данный момент о задержанном известно, что он уроженец Ростовской области. Постоянно проживал в Ростове.
Напомним, жительница Ростова Мария Перебейнос пропала 30 августа. Девушка отправилась на пробежку в Северном микрорайоне города. Жила ростовчанка на улице Борко.
Через несколько дней Марию нашли мёртвой в зарослях камыша. У девушки было перерезано горло. С места преступления пропал мобильный телефон и ключи от квартиры.