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В Ростове водитель «Лексуса» спровоцировал ДТП с 16-летним подростком

В Ростове водитель «Лексуса» спровоцировал ДТП с 16-летним подростком
В Ростове-на-Дону водитель «Лексуса» спровоцировал ДТП с 16-летним подростком. Авария произошла 6 октября на бульваре Комарова, 20В/9.

По предварительным данным, 41-летний водитель на «Лексусе» ехал по автодороге около 8:40. В какой-то момент он решил проскочить на «красный» и на большой скорости врезался в «Мерседес Бенц», которым управлял 42-летний водитель.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 16-летний пассажир «Мерседеса». Его с травмами доставили в медучреждение.
Фото: Rostov.ru
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