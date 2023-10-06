В Ростове водитель «Лексуса» спровоцировал ДТП с 16-летним подростком

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону водитель «Лексуса» спровоцировал ДТП с 16-летним подростком. Авария произошла 6 октября на бульваре Комарова, 20В/9.По предварительным данным, 41-летний водитель на «Лексусе» ехал по автодороге около 8:40. В какой-то момент он решил проскочить на «красный» и на большой скорости врезался в «Мерседес Бенц», которым управлял 42-летний водитель.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 16-летний пассажир «Мерседеса». Его с травмами доставили в медучреждение.