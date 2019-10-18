В Ростове водитель автобуса сбил 9-летнюю девочку



Школьница попала под колёса автобуса в Ростове. ДТП произошло 21 октября в Пролетарском районе города.



По предварительным данным, водитель автобуса № 67, следовавшего по маршруту мкр. Левенцовский – Сельмаш, допустил наезд на 9-летнюю девочку на улице Советской.

- Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, - рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова. – Пострадавшая госпитализирована в БСМП.



В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают. В спасательном ведомстве добавили, что за прошедшую неделю в Ростове произошло несколько ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали дети.