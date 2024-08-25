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В Ростове в ДТП пострадал 21-летний парень

В Ростове в ДТП пострадал 21-летний парень
В Ростове-на-Дону произошла авария с грузовиком. ДТП случилось 24 августа на улице Шеболдаева.

Около 21:00 по дороге за рулем «ГАЗели» двигался 21-летний парень. Предварительно, водитель не справился с управлением, и в районе дома № 4/3 грузовик наехал на опору железнодорожного моста. Затем машину отбросило на попутно движущуюся «Ладу Весту» под управлением 36-летнего мужчины.

В донской Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадал 21-летний водитель «ГАЗели». Его доставили в медучреждение.
Фото: Соцсети.
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