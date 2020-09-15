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В Ростове три человека пострадали в ДТП с участием грузовика

В Ростове три человека пострадали в ДТП с участием грузовика
В Ростове-на-Дону в результате ДТП получили травмы три человека. Авария случилась днем 17 сентября на Кировском проспекте.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, на перекрестке в районе дома № 29 столкнулись «ГАЗель» и «Лада Гранта». Водитель «Гранты», 23-летний парень, пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Маневр ему не удался, и шофер въехал в грузовик, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

- Пассажир автомобиля «Лада», 20-летний парень, а также оба водителя получили травмы, - прокомментировали в ведомстве. - Пострадавших доставили в больницу.

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