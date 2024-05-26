В Ростове сухогруз врезался в разводной мост на Сиверса
В Ростове 26 мая судно врезалось в разводной мост на проспекте Сиверса. ЧП случилось около полудня, как раз в момент проведения велопарада. Тысячи велосипедистов двигались по путепроводу, когда под ними произошло столкновение.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, у судохода Zelenga отказало рулевое управление. Судно, груженное металлом, свернуло к подъемному мосту в ту часть, где он не поднимался.
— Ж/д пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет, — отметили в ведомстве.
К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Правда, капитанская рубка получила повреждения. Судно отбуксировали к набережной донской столицы, к 26-му причалу.