В Ростове самокатчика сбил автомобиль на площади Стачки
В Ростове легковой автомобиль сбил самокатчика. ДТП случилось 3 апреля на площади Стачки.
Пострадавший получил травмы, на асфальте остались испачканные кровью салфетки.
Свидетель аварии поделился видео с места происшествия. Он отметил, что, вероятно, самокатчик не заметил приближающийся автомобиль, когда поворачивал к вокзалу.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и медики.
Официальную информацию от регионального УГИБДД пока не предоставили.