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В Ростове самокатчика сбил автомобиль на площади Стачки

В Ростове самокатчика сбил автомобиль на площади Стачки
В Ростове легковой автомобиль сбил самокатчика. ДТП случилось 3 апреля на площади Стачки.

Пострадавший получил травмы, на асфальте остались испачканные кровью салфетки. 

Свидетель аварии поделился видео с места происшествия. Он отметил, что, вероятно, самокатчик не заметил приближающийся автомобиль, когда поворачивал к вокзалу. 

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и медики. 

Официальную информацию от регионального УГИБДД пока не предоставили.
Фото: Дондей
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