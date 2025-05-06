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Экс-министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко назначили генеральным директором ФЦК. Об этом сообщили на сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.Миссия ФЦК — повышение качества товаров и услуг, рост конкурентоспособности российской экономики путём создания культуры высокой производительности и эффективности среди сотрудников организаций в каждом регионе России.Максим Папушенко с 2016 года занимал пост министра экономического развития Ростовской области. В марте 2025 года он объявил о своём уходе с этой должности и сообщил, что продолжит работу в Москве, не уточнив, какую именно должность он займёт. Вместо него на эту должность был назначен Павел Павлов из Таганрога.