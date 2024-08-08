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В Ростове от удара молнии загорелся старинный дом

В Ростове от удара молнии загорелся старинный дом
В Ростове-на-Дону от удара молнии загорелся старинный дом. Происшествие случилось 7 августа во время грозы.

После разряда пожар вспыхнул в одной из квартир дома № 2 на улице Петровской. Огонь охватил порядка двух квадратных метров. На вызов приехали спасатели. Они эвакуировали четырех человек и потушили огонь.

Пожар случился в доходном доме Каралли. Здание было построено в конце 19-го века. В настоящее время оно не признано объектом культурного наследия.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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