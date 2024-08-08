В Ростове от удара молнии загорелся старинный дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону от удара молнии загорелся старинный дом. Происшествие случилось 7 августа во время грозы.После разряда пожар вспыхнул в одной из квартир дома № 2 на улице Петровской. Огонь охватил порядка двух квадратных метров. На вызов приехали спасатели. Они эвакуировали четырех человек и потушили огонь.Пожар случился в доходном доме Каралли. Здание было построено в конце 19-го века. В настоящее время оно не признано объектом культурного наследия.