Эльдар Пенс из-за переезда в Москву покинул пост президента федерации бокса Ростовской области



Президент федерации бокса Ростовской области Эльдар Пенс ушёл с поста. Это связано с его переездом в Москву, где он займётся новыми бизнес-проектами.



- Из столицы я не смогу эффективно управлять федерацией, - сказал Эльдар Александрович. - Моя главная задача состоит в том, чтобы не страдали тренеры и спортсмены, поэтому я решил покинуть пост.



Российская федерация бокса уже получила уведомление. Вскоре руководство представит нового кандидата на пост президента.

Эльдар Пенс возглавил областную федерацию в июне 2017 года. В течение полутора лет он популяризировал бокс, поддерживал талантливых молодых спортсменов и добился немалых успехов в своей работе.



Так, в 2018 году донские боксёры получили девять медалей на международных состязаниях и 116 — на всероссийских. Это почти в два раза больше, чем в 2017-м.



Благодаря усилиям Эльдара Александровича 18-летний Руслан Колесников из Кагальника одержал несколько невероятных побед и завоевал членство в юниорской сборной России. Затем молодой человек переехал в Санкт-Петербург и вскоре стал капитаном юниорской сборной страны.



В 2018 году в Ростове-на-Дону появились два новых спортивных центра. Залы для занятий боксом открылись в Чкаловском и Северном микрорайонах.