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В Ростове осудили застройщика, «кинувшего» дольщиков на миллионы рублей

В Ростове осудили застройщика, «кинувшего» дольщиков на миллионы рублей

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу застройщика, который похитил у дольщиков 60 миллионов рублей. Об этом 16 декабря сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Установлено, что с сентября 2012-го по апрель 2014 года глава компании «Георострой» Георгий Кирвалидзе заключил договоры долевого участия в строительстве трех многоквартирных домов на улицах Степана Разина и Кузнечной. Люди вложили в проект баснословную сумму. Фактически они купили себе лишь обещание нового жилья, ведь никто не собирался сдавать дома в эксплуатацию. Кирвалидзе знал, что у него нет разрешения на застройку. Все полученные от ростовчан 60 миллионов рублей он забрал себе.

На застройщика завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд приговорил Георгия Кирвалидзе к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона рублей. Кроме того, было арестовано имущество преступника.

- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в ведомстве.
Фото: rostov161.net
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