В Ростове на Западном загорелась иномарка

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В Ростове на Западном горела легковушка. ЧП случилось днем 10 июня в районе дома № 89 на улице Еременко.По словам очевидцев, сначала из-под капота «Рено» начал валить дым, затем появилось пламя. Проезжавшие мимо автомобилисты увидели пожар и остановились, чтобы помочь. Именно они дали водителю иномарки огнетушитель. К счастью, огонь не успел распространиться на всю машину. Однако ремонт после пожара влетит владельцу машины в копеечку.Это не первый случай возгорания транспорта в Ростове за прошедшие сутки. Ранее Rostov.ru рассказывал о пожаре в автобусе № 94. Он загорелся прямо на ходу, когда ехал по Шеболдаева с несколькими десятками пассажиров. Происшествие обошлось без пострадавших - все успели выбежать на улицу. А вот от автобуса осталась лишь обугленная конструкция - огонь в считанные секунды уничтожил его.