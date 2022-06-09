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В Ростове на Западном загорелась иномарка

В Ростове на Западном загорелась иномарка
В Ростове на Западном горела легковушка. ЧП случилось днем 10 июня в районе дома № 89 на улице Еременко.

По словам очевидцев, сначала из-под капота «Рено» начал валить дым, затем появилось пламя. Проезжавшие мимо автомобилисты увидели пожар и остановились, чтобы помочь. Именно они дали водителю иномарки огнетушитель. К счастью, огонь не успел распространиться на всю машину. Однако ремонт после пожара влетит владельцу машины в копеечку.

Это не первый случай возгорания транспорта в Ростове за прошедшие сутки. Ранее Rostov.ru рассказывал о пожаре в автобусе № 94. Он загорелся прямо на ходу, когда ехал по Шеболдаева с несколькими десятками пассажиров. Происшествие обошлось без пострадавших - все успели выбежать на улицу. А вот от автобуса осталась лишь обугленная конструкция - огонь в считанные секунды уничтожил его.
Фото: соцсети.
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