В Ростове на Западном мужчина избил знакомого



В Ростове-на-Дону мужчина избил знакомого. Происшествие случилось на улице Зорге 12 февраля около 19 часов, пишет DonDay.ru.



По данным портала, молодой человек подъехал на машине к дому, в котором живет его знакомый. Возле подъезда они встретились и начали выяснять отношения. В ходе ссоры приятели начали драться. При этом один из них сильно избил второго. На место приехали медики и полицейские.



– В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, между мужчинами произошел бытовой конфликт, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.