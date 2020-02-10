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В Ростове на Западном мужчина избил знакомого

В Ростове на Западном мужчина избил знакомого
В Ростове-на-Дону мужчина избил знакомого. Происшествие случилось на улице Зорге 12 февраля около 19 часов, пишет DonDay.ru.

По данным портала, молодой человек подъехал на машине к дому, в котором живет его знакомый. Возле подъезда они встретились и начали выяснять отношения. В ходе ссоры приятели начали драться. При этом один из них сильно избил второго. На место приехали медики и полицейские.

– В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, между мужчинами произошел бытовой конфликт, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

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