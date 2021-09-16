Пьяный житель Батайска с ножом бросался на школьников

В Батайске мужчина с тесаком бросался на несовершеннолетних в районе школы №9 на улице Ленина. Происшествие случилось еще неделю назад, но о нем стало известно только после того, когда в Сеть попало видео.На кадрах видно, как озверевший батайчанин пытался напасть на толпу школьников. Кто-то из прохожих вызвал полицию, и его задержали. Оказалось, что злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.По факту публикаций в СМИ прокуратура Ростовской области начала проверку. Надзорное ведомство установит причины, условия и обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдения школой законодательства о несовершеннолетних. При наличии причин будут приняты меры реагирования.