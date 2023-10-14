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В Ростове рядом со школой задержали вооруженного мужчину

В Ростове рядом со школой задержали вооруженного мужчину
В Ростове рядом со школой № 100 задержали вооруженного 42-летнего мужчину. Инцидент произошел днем 13 октября на бульваре Комарова.

По словам очевидцев, неадекватный горожанин бегал рядом с учреждением. Он прятался за деревьями и пугал прохожих ножом. Местные жители вызвали правоохранителей. По прибытии они скрутили мужчину и отвезли в отделение.

В региональном ГУ МВД рассказали, что ростовчанина с признаками опьянения передали сотрудникам «скорой».
Фото: социальные сети
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