В Ростове на территории строящегося детсада нашли боеприпасы времен ВОВ
Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Ростове. Снаряды нашли в микрорайоне Суворвском 15 октября.
На боеприпасы наткнулись рабочие, которые подготавливали территорию к постройке детского сада. На объект приехала поисково-спасательная группа и провела разведку.
- Снаряды с территории вывезены за черту городу для уничтожения, - сообщили в управлении ГО и ЧС города.
Напомним, это не первая находка боеприпасов во время земельных работ. В этом же микрорайоне на прошлой неделе рабочие обнаружили подобные пушечные снаряды.