Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на территории строящегося детсада нашли боеприпасы времен ВОВ

В Ростове на территории строящегося детсада нашли боеприпасы времен ВОВ
Боеприпасы времен ВОВ обнаружили в Ростове. Снаряды нашли в микрорайоне Суворвском 15 октября.

На боеприпасы наткнулись рабочие, которые подготавливали территорию к постройке детского сада. На объект приехала поисково-спасательная группа и провела разведку.

- Снаряды с территории вывезены за черту городу для уничтожения, - сообщили в управлении ГО и ЧС города.

Напомним, это не первая находка боеприпасов во время земельных работ. В этом же микрорайоне на прошлой неделе рабочие обнаружили подобные пушечные снаряды.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.