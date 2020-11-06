В Ростове на Шолохова пожилой водитель легковушки пострадал в ДТП

В Ростове-на-Дону произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла вечером 8 ноября на улице Российской, 44.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 28-летний водитель «Ниссана Примеры» с признаками алкогольного опьянения ехал в сторону проспекта Шолохова. Выехав на «встречку», он врезался в «ВАЗ-2106» под управлением 65-летнего мужчины.- В ЧП пострадал пожилой водитель из отечественного авто, - уточнили в ведомстве. - Мужчину с травмами доставили в больницу.В отношении водителя иномарки составили административные протоколы по статьям «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».