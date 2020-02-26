В Ростове нашли водителя, протаранившего такси с пассажирами



Установлена личность водителя, спровоцировавшего ДТП в центре города с двумя пострадавшими.



Как сообщалось ранее, авария произошла 25 февраля около трёх часов ночи. На нерегулируемом перекрестке Красноармейская - Университетский, водитель «ВАЗ-2114» врезался в такси «Датсун». После столкновения отечественная легковушка с места происшествия скрылась.



В результате аварии пострадали пассажиры такси – 23-летний парень и 19-летняя девушка. Молодых людей госпитализировали.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя семь часов с момента ДТП водитель был установлен, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Им оказался 28-летний мужчина. В 2013 году он был лишен водительских прав за нарушение статьи 12.8 КРФ об АП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».



Водительское удостоверение мужчина сдал только в 2018 году. Срок лишения прав истек 6 декабря 2019 года, но автовладелец не прошёл процедуру получения водительского удостоверения.



По факту ДТП, произошедшего 25 февраля, в отношении водителя составлены административные протоколы.



Напомним, пострадавшая в аварии 19-летняя девушка находится в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали отёк мозга, множество переломов позвоночника, повреждение легкого и других внутренних органов.



