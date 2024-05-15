На камеру попал момент атаки беспилотников на Ростовскую область
Появились кадры атаки беспилотников на Ростовскую область. Два БПЛА повредили топливную базу в Пролетарском районе утром 15 мая.
Видео, на котором запечатлен момент взрыва, опубликовала местная онлайн-газета «Наша неделя. Пролетарск». Как падают снаряды, рассмотреть сложно, но после на записи раздается громкий грохот от взрывов. Судя по времени на кадрах, атака произошла около 04:00.
Два беспилотных летательных объекта попали на топливную базу в Пролетарском районе.
К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.