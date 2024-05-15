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В Ростове на Таганрогской мотоциклист сбил пенсионерку

В Ростове на Таганрогской мотоциклист сбил пенсионерку
В Ростове-на-Дону мотоциклист сбил пенсионерку. ДТП произошло 14 мая на улице Таганрогской.

Около 14:00 по проезжей части двигался мотоцикл «Кавасаки ZX-900», которым управлял 30-летний водитель. Предварительно, в районе дома № 120 дорогу в неположенном месте пыталась перейти пожилая женщина. Мотоциклист не успел успел вовремя среагировать и сбил пенсионерку.

В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП 84-летняя женщина получила травмы. Ее доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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