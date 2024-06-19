В Ростове на проспекте Космонавтов в ДТП пострадал мотоциклист

Фото: Ростов.Ру

В Ворошиловском районе Ростова в ДТП пострадал 32-летний мотоциклист. Авария случилась 18 июня на проспекте Космонавтов.Около 22:30 водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» поворачивал во двор дома № 30/22. Он не уступил дорогу мужчине за рулем «Ямахи», который ехал в попутном направлении. Избежать столкновения не удалось.В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы. По информации региональной Госавтоинспекции, его отвезли в больницу.Информация о состоянии здоровья мужчины устанавливается.