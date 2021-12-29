В Ростове на парковке гипермаркета сгорел автомобиль

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В Ростове на парковке гипермаркета Леруа Мерлен на улице Обсерваторной, 15 сгорел автомобиль. Происшествие случилось 7 января около 14:30, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.Одна из припаркованных машин вспыхнула, когда ее хозяин отошел совершить покупки. На место спустя несколько минут прибыли две автоцистерны. Пожарные потушили пожар менее чем за полчаса, но машина за это время сгорела полностью.Причина случившегося уточняется. Скорее всего, в легковушке произошло короткое замыкание проводки.