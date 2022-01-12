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«Пункт назначения»: в центре Ростова два бетонных блока выпали из фуры на проезжую часть

«Пункт назначения»: в центре Ростова два бетонных блока выпали из фуры на проезжую часть

В центре Ростова дорогу водителям перегородили два бетонных столба. Их потерял водитель фуры. Инцидент произошел днем 14 января на пересечении проспекта Буденновского и улицы Текучева.

Ростовчане поделились кадрами случившегося в соцсетях. Судя по всему, из грузового автомобиля на ходу выпали два бетонных столба. Они стали препятствием в движении не только водителей, но и пешеходов. Автовладельцы стараются объезжать их, создавая небольшие заторы за собой. Несмотря на это, пробки на дороге нет.

Сейчас столбы пытаются погрузить обратно в фуру. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.
Фото: rostov roads
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