«Пункт назначения»: в центре Ростова два бетонных блока выпали из фуры на проезжую часть

Фото: rostov roads

В центре Ростова дорогу водителям перегородили два бетонных столба. Их потерял водитель фуры. Инцидент произошел днем 14 января на пересечении проспекта Буденновского и улицы Текучева.Ростовчане поделились кадрами случившегося в соцсетях. Судя по всему, из грузового автомобиля на ходу выпали два бетонных столба. Они стали препятствием в движении не только водителей, но и пешеходов. Автовладельцы стараются объезжать их, создавая небольшие заторы за собой. Несмотря на это, пробки на дороге нет.Сейчас столбы пытаются погрузить обратно в фуру. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.