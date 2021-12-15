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В Ростове на Комарова произошел пожар в многоэтажке

В Ростове на Комарова произошел пожар в многоэтажке
В Ростове произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома. ЧП случилось на бульваре Комарова, 13 утром 17 декабря.

Квартира на седьмом этаже загорелась около 8 часов. Пламя быстро распространялось, уничтожая на своем пути вещи, мебель и бытовую технику. Жильцы дома сразу вызвали спасателей. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 29 человек на девяти спецмашинах. Спасатели вывели людей из соседних квартир и занялись тушением.

Полностью потушить возгорание удалось спустя час. Специалисты устанавливают точную площадь пожара. Информация о пострадавших и причинах ЧП станет известна позже.
Фото: соцсети/Дмитрий Решетов.
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