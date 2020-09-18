В Ростове произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома

В донской столице горела одна из квартир жилого пятиэтажного здания. ЧП случилось 20 сентября примерно в 15:30 в переулке Университетском, 131Б.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось на последнем этаже. Что послужило причиной пожара, пока не известно. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, и жильцы сразу вызвали спасателей.На месте работали 24 пожарных и шесть единиц техники. Они потушили пламя примерно в 16:00. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших не было.