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В Ростове произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома

В Ростове произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома
В донской столице горела одна из квартир жилого пятиэтажного здания. ЧП случилось 20 сентября примерно в 15:30 в переулке Университетском, 131Б.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось на последнем этаже. Что послужило причиной пожара, пока не известно. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, и жильцы сразу вызвали спасателей.

На месте работали 24 пожарных и шесть единиц техники. Они потушили пламя примерно в 16:00. В результате чрезвычайного происшествия пострадавших не было.

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