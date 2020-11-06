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В Ростове-на-Дону водитель на «Ауди» влетел в дерево

В Ростове-на-Дону водитель на «Ауди» влетел в дерево
Автомобилист на иномарке врезался в дерево в Ростове. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 8 ноября на пересечении улиц Города Ле-Ман и 2-й Краснодарской.

О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, водитель на «Ауди» потерял сознание, и машина поехала сама по себе. В результате легковушка влетела в дерево. Иномарка получила множество механических повреждений, а ее бампер вмялся почти до салона.



Судьба автомобилиста пока не известна. Вполне возможно, что от удара об ствол дерева он мог пострадать.

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