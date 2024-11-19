Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадали трое детей. Автомобильная авария произошла 19 ноября в микрорайоне Суворовском.На улице Вавилова дорогу не поделили три легковых автомобиля. Около дома № 175 столкнулись «Мазда», «Рено Логан» и «Киа». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек. Трое детей 15, 11 и трех лет, а также двое взрослых: женщина и мужчина.На месте работают медицинские сотрудники и инспекторы ГИБДД.Официальных комментариев по аварии пока не поступало.