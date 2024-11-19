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В Ростовской области нашли живой пропавшую 55-летнюю женщину. О местонахождении жительницы Новошахтинска Ларисы Качановой ничего не было известно более четырех суток.Лариса ушла из дома в неизвестном направлении 14 ноября. Поздно вечером она так и не вернулась и не отвечала на звонки близких. Родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.К вечеру 18 ноября добровольцы сообщили, что нашли Ларису Качанову живой. Подробности ее исчезновения не раскрываются.