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В Ростовской области нашли живой пропавшую 55-летнюю женщину

В Ростовской области нашли живой пропавшую 55-летнюю женщину
В Ростовской области нашли живой пропавшую 55-летнюю женщину. О местонахождении жительницы Новошахтинска Ларисы Качановой ничего не было известно более четырех суток.

Лариса ушла из дома в неизвестном направлении 14 ноября. Поздно вечером она так и не вернулась и не отвечала на звонки близких. Родные забеспокоились и обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.

К вечеру 18 ноября добровольцы сообщили, что нашли Ларису Качанову живой. Подробности ее исчезновения не раскрываются.
Фото: ЛизаАлерт
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