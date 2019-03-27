В Ростове-на-Дону в ДТП перевернулась «семерка»





В Донской столице после столкновения с «Хендай» перевернулась «Семерка». В результате аварии водитель ВАЗ-2107 чудом остался жив. Дорожно-транспортное происшествие случилась 28 марта на Военведе.



По информации УГИБДД России по Ростовской области, около 19 часов на Таганрогской 139 «Хендай Акцент» врезался в ВАЗ 2107.



Предположительно водитель иномарки двигался по главной и не заметил «семерку», которая выезжала со второстепенной. Отечественный автомобиль не успел закончить маневр, как оказался перед «Хендай», который протаранил его в сбоку.



От удара «семерка» перевернулась и оказалась на крыше. Кузов автомобиля сильно пострадал со всех сторон. Дверь вырвало, лобовое стекло треснуло и вылетело. Разбились боковые окна и фары. Иномарка отделалась легкими повреждениями переднего бампера и капота.



Очевидцы ДТП, опасаясь худшего, вызвали на место скорую помощь и спасателей. Однако водители отделались ушибами и помощь, приехавших на место врачей и сотрудников МЧС, не потребовалась.