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В Ростове 3-летний самокатчик пострадал в ДТП с иномаркой

В Ростове 3-летний самокатчик пострадал в ДТП с иномаркой
В Ростове трехлетний самокатчик пострадал, врезавшись в иномарку. Авария произошла вечером 5 июня на улице Пойменной, в районе дома № 3.

Ребенок, вероятно, вместе с родителями был на гребном канале, катался на самокате. Вскоре семья пошла к выходу. Мальчик на самокате выехал на проезжую часть, по которой двигался «Шевроле Авео». 36-летний водитель не успел затормозить, и ребенок на двухколесном транспорте врезался в левую дверь.

От удара мальчик отлетел в сторону вместе с самокатом. На место тут же вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, медики доставили пострадавшего ребенка в горбольницу № 20.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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