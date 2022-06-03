В Ростове 3-летний самокатчик пострадал в ДТП с иномаркой

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове трехлетний самокатчик пострадал, врезавшись в иномарку. Авария произошла вечером 5 июня на улице Пойменной, в районе дома № 3.Ребенок, вероятно, вместе с родителями был на гребном канале, катался на самокате. Вскоре семья пошла к выходу. Мальчик на самокате выехал на проезжую часть, по которой двигался «Шевроле Авео». 36-летний водитель не успел затормозить, и ребенок на двухколесном транспорте врезался в левую дверь.От удара мальчик отлетел в сторону вместе с самокатом. На место тут же вызвали бригаду скорой помощи. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, медики доставили пострадавшего ребенка в горбольницу № 20.