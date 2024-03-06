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В Ростовской области ищут 13-летнюю девочку из города Новосибирска

В Ростовской области ищут 13-летнюю девочку из города Новосибирска
В Ростовской области ищут 13-летнюю девочку из города Новосибирска. О местонахождении Виктории Козубец ничего не известно почти две недели.

Последний раз подростка видели 22 февраля. В тот день девочка ушла из дома в Ленинском районе и не вернулась. На звонки и сообщения Виктория не отвечает. Взволнованные родственники подняли на уши всех знакомых и друзей, учителей, но никто не знает, где она может быть.

В отчаянии родители обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры. Неравнодушные люди помогают распространить ориентировку в соцсетях.

Рост девочки составляет около 160 сантиметров. У нее темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Особые приметы девочки: родинка над губой. В день исчезновения она была одета в черные джинсы, такого же цвета куртку с серым капюшоном, синюю шапку, цветной клетчатый шарф. Обута она была в черные ботинки. С собой у нее была светло-коричневая сумка.

Если знаете что-то о ее местонахождении Вики, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг
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