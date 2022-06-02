В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием эвакуированной «Лады»

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В Ростове-на-Дону произошла очередная авария. ДТП с участием эвакуированной «Лады» случилось днем 4 июня на улице Александра Печерского, 7/3.Предварительно известно, что эвакуаторщик поднимал на борт «Ладу Гранту». Во время работы он, очевидно, задумался, из-за чего отечественная легковушка сорвалась с креплений. Попутно «Лада» ударила припаркованные рядом «ГАЗель» и «Форд Фокус». Все транспортные средства получили механические повреждения.- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.