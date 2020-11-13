В Ростове-на-Дону произошел пожар в девятиэтажном доме: есть погибший

В донской столице произошло возгорание в квартире девятиэтажного дома. ЧП случилось 16 ноября около 12 часов на улице Миронова.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание в жилом здании № 3/2 произошло в квартире на третьем этаже. Причина происшествия пока не известна, однако пламя быстро распространилось по участку площадью пять квадратных метров. Перепуганные жильцы вызвали пожарных.Пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Они же и эвакуировали 29 жильцов из дома. Ликвидировать возгорание спасателям удалось спустя около получаса.В ведомстве добавили, что в результате чрезвычайного происшествия погиб 71-летний мужчина.