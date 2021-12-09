В Ростове-на-Дону горит склад с лакокрасочными материалами
В Ростове-на-Дону на большой площади горит склад с лакокрасочными материалами. Происшествие случилось вечером 11 декабря в переулке 1-м Машиностроительном.
По предварительным данным регионального МЧС, склад загорелся около 17 часов. К счастью, людей в помещении не оказалось. На место происшествия выехали 17 спасателей и задействовали 61 пожарную машину.
Площадь пожара неизвестна, однако, судя по привлеченным силам, в огне находится несколько сотен квадратных метров.