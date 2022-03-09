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В Ростове на большой площади полыхает склад с деревянными поддонами и частный дом

В Ростове на большой площади полыхает склад с деревянными поддонами и частный дом
В Ростове загорелся склад с деревянными поддонами. Происшествие случилось 11 марта около 15 часов в переулке Холмогорский, 12.

За считанные минуты площадь пожара на складе с легковоспламеняющимися материалами огонь распространился на 200 квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на крышу частного дома, стоящего рядом. Пожару объявлен второй ранг опасности.

Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Фото: yandex.ru
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